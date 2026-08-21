Lectures de rentrée Place de la Gare Sévérac d’Aveyron

Informations pratiques

Sévérac d’Aveyron

Lectures de rentrée

Place de la Gare La petite vitesse Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

La librairie Les mots à l’envers, les mots à l’endroit vous propose un moment de détente autour d’une lecture de rentrée en famille.

Dimanche 6 septembre | 10h00 | Sévérac-le-Château à la librairie Les mots à l’envers, les mots à l’endroit

Après deux mois de tribulations estivales, la librairie vous propose deux ouvrages incontournables Comment se débarrasser de ses enfants ? de Michaël Escoffier et Mes parents sont un peu bizarres ! de François David.

À déguster sans modération pour des fous-rires garantis… .

Place de la Gare La petite vitesse Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15 lesmotsalenverslibrairie@gmail.com

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English :

The bookstore %AB Les mots %E0 l’envers, les mots %E0 l’endroit %BB invites you to enjoy a relaxing moment with the whole family as you settle in with a good read for the start of the school year.

L’événement Lectures de rentrée Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)