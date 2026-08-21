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Lectures de rentrée Place de la Gare Sévérac d’Aveyron

dimanche 6 septembre 2026 · Place de la Gare · Sévérac d'Aveyron

Lectures de rentrée Place de la Gare Sévérac d’Aveyron

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Lieu
Place de la Gare
Adresse
La petite vitesse
Ville
12150 Sévérac d'Aveyron
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Sévérac d’Aveyron

Lectures de rentrée

Place de la Gare La petite vitesse Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

La librairie Les mots à l’envers, les mots à l’endroit vous propose un moment de détente autour d’une lecture de rentrée en famille.
Dimanche 6 septembre | 10h00 | Sévérac-le-Château à la librairie Les mots à l’envers, les mots à l’endroit
Après deux mois de tribulations estivales, la librairie vous propose deux ouvrages incontournables Comment se débarrasser de ses enfants ? de Michaël Escoffier et Mes parents sont un peu bizarres ! de François David.
À déguster sans modération pour des fous-rires garantis…   .

Place de la Gare La petite vitesse Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15  lesmotsalenverslibrairie@gmail.com

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English :

The bookstore %AB Les mots %E0 l’envers, les mots %E0 l’endroit %BB invites you to enjoy a relaxing moment with the whole family as you settle in with a good read for the start of the school year.

L’événement Lectures de rentrée Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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