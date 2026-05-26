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Petit déjeuner aux tripous au restaurant Lou Paouzadou Sévérac d’Aveyron

Petit déjeuner aux tripous au restaurant Lou Paouzadou Sévérac d’Aveyron

Petit déjeuner aux tripous au restaurant Lou Paouzadou Sévérac d’Aveyron dimanche 30 août 2026.

Adresse : Buzeins

Ville : 12150 Sévérac d'Aveyron

Département : Aveyron

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Tarif :

Sévérac d’Aveyron

Petit déjeuner aux tripous au restaurant Lou Paouzadou

Buzeins Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Le restaurant Lou Paouzadou vous propose un petit déjeuner aux tripous dans la pure tradition aveyronnaise !
Rendez-vous le dimanche 30 août au restaurant Lou Paouzadou à Buzeins, dès 8h.    .

Buzeins Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 64 09 

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English :

Restaurant Lou Paouzadou serves a traditional Aveyron tripous breakfast!

L’événement Petit déjeuner aux tripous au restaurant Lou Paouzadou Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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