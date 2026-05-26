Sévérac d’Aveyron

Petit déjeuner aux tripous au restaurant Lou Paouzadou

Buzeins Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Le restaurant Lou Paouzadou vous propose un petit déjeuner aux tripous dans la pure tradition aveyronnaise !

Rendez-vous le dimanche 30 août au restaurant Lou Paouzadou à Buzeins, dès 8h. .

Buzeins Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 64 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Restaurant Lou Paouzadou serves a traditional Aveyron tripous breakfast!

L’événement Petit déjeuner aux tripous au restaurant Lou Paouzadou Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)