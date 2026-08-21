Café des aidants du Sévéragais Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron
mardi 8 septembre 2026 · Sévérac-le-Château · Sévérac d'Aveyron
Informations pratiques
Sévérac d’Aveyron
Café des aidants du Sévéragais
Sévérac-le-Château 9 rue des Douves Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-08
fin : 2026-09-08
Date(s) :
2026-09-08 2026-10-13 2026-11-10 2026-12-08
Le Café des aidants est un espace dédié à l’information et aux échanges, ouvert à tous les aidants, quel que soit l’âge ou la pathologie de la personne accompagnée.
–
Organisé une fois par mois, le Café des aidants est animé par des professionnels spécialisés dans l’accompagnement des aidants. Chaque séance aborde une thématique spécifique afin de favoriser les discussions autour de l’expérience des participants. L’objectif est d’offrir un cadre chaleureux et bienveillant pour partager son vécu et rencontrer d’autres aidants.
Rendez-vous chaque 2e mardi du mois de 14h à 15h30 à Ô9 (ancienne mairie), rue des Douves à Sévérac-le-Château pour profiter de ce temps de dialogue et de soutien gratuit et en libre accès.
Vos prochains rendez-vous 2026 à ne pas manquer
Mardi 8 septembre Aider un proche, être aidant, ce que ça signifie pour moi.
Mardi 13 octobre Paroles d’aidants sur la relation d’aide.
Mardi 10 novembre Comment arriver à aider son proche quand on est soi même affecté par la situation ?
Mardi 8 décembre, à chacun sa question partager avec le groupe une question, une inquiétude, un problème rencontré.
Organisé par l’ADMR du Sévéragais avec le soutien de l’Association française des aidants. .
Sévérac-le-Château 9 rue des Douves Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 51 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Café des aidants is a space dedicated to information and exchange, open to all caregivers, whatever the age or pathology of the person being cared for.
L’événement Café des aidants du Sévéragais Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Sévérac d'Aveyron (Aveyron)
- Il était une fois… le mercredi | Spectacle Mon aile au château de Sévérac Sévérac d’Aveyron 26 août 2026
- Repas soupe au fromage au restaurant Lou Paouzadou Sévérac d’Aveyron 29 août 2026
- Petit déjeuner aux tripous au restaurant Lou Paouzadou Sévérac d’Aveyron 30 août 2026
- Lectures de rentrée Place de la Gare Sévérac d’Aveyron 6 septembre 2026
- Accordémon en concert au Café Moderne Sévérac d’Aveyron 6 septembre 2026