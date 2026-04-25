Accordéon et fête électro Le Champ Commun Augan

Augan

Accordéon et fête électro

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 21:00:00

fin : 2026-05-07 22:30:00

Date(s) :

2026-05-07

Après un premier set d’accordéon musette et chansons, Luca FX revient avec un projet mêlant accordéon numérique et machines. Entre dubstep, dub, techno et électro, il fusionne ses influences hip-hop, rave, italiennes et guinguette pour une fête électronique. .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Accordéon et fête électro Augan a été mis à jour le 2026-04-25 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande