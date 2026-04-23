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Théâtre d’improvisation avec Les Sorties de route Le Champ Commun Augan

Théâtre d’improvisation avec Les Sorties de route Le Champ Commun Augan samedi 9 mai 2026.

Lieu : Le Champ Commun

Adresse : 1 rue du Clos Bily

Ville : 56800 Augan

Département : Morbihan

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Augan

Théâtre d’improvisation avec Les Sorties de route

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09 22:30:00

Date(s) :
2026-05-09

Deux équipes, de l’improvisation, de la parodie, un public facétieux, des thèmes imposés, des contraintes scéniques, un temps imparti et un arbitre pas toujours de bonne foi.   .

Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51 

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English :

L’événement Théâtre d’improvisation avec Les Sorties de route Augan a été mis à jour le 2026-04-23 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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