Théâtre d’improvisation avec Les Sorties de route Le Champ Commun Augan
Théâtre d’improvisation avec Les Sorties de route Le Champ Commun Augan samedi 9 mai 2026.
Augan
Théâtre d’improvisation avec Les Sorties de route
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09 22:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Deux équipes, de l’improvisation, de la parodie, un public facétieux, des thèmes imposés, des contraintes scéniques, un temps imparti et un arbitre pas toujours de bonne foi. .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
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English :
L’événement Théâtre d’improvisation avec Les Sorties de route Augan a été mis à jour le 2026-04-23 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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