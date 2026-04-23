Session jazz organisée par Edouard Heller Le Champ Commun Augan
Session jazz organisée par Edouard Heller Le Champ Commun Augan jeudi 14 mai 2026.
Augan
Session jazz organisée par Edouard Heller
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 19:00:00
fin : 2026-05-14 22:30:00
Date(s) :
2026-05-14
Comme chaque 2e jeudi du mois, d’octobre à juin, Edouard Heller vous donne rendez-vous pour venir écouter des musicien·nes en ouverture et pour jouer à votre tour au cours d’une jam session sur les grands standards du jazz, blues, bop… sans oublier les chansons éternelles de broadway, bossas nova et samba brésiliennes. Musique non-stop de 19h à 22h30 ! Sono, micro, piano, percus, batterie, ampli, basse sont à disposition pour la jam. .
Le Champ Commun 1 rue du Clos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51
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English :
L’événement Session jazz organisée par Edouard Heller Augan a été mis à jour le 2026-04-23 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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