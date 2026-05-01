Montataire

Accor­dez vos vélos! Concert sympho­nique et surprises dansées

Chemin de la Croix Détruite Montataire Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 16:30:00

fin : 2026-05-26 20:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Une tour­née sympho­nique cyclo-itiné­rante arrive dans l’Ag­glo­mé­ra­tion Creil Sud Oise du 26 au 31 mai.

Mardi 26 mai, l’or­chestre Les Forces Majeures s’ins­talle sur l’esplanade Fernand Tuil à Monta­taire ! Venez parta­ger avec eux un atelier et un concert. Gratuit, sans réservation

Une tour­née sympho­nique cyclo-itiné­rante arrive dans l’Ag­glo­mé­ra­tion Creil Sud Oise du 26 au 31 mai.

L’or­chestre Les Forces Majeures s’ins­talle à Monta­taire ! Venez parta­ger avec eux un atelier et un concert. Au programme:

16h30 à 18h30 atelier d’auto-répa­ra­tion avec Vélo Oise

17h30 à 18h30 atelier chant et percus­sions corpo­relles ouvert à toutes et tous

19h Concert sympho­nique et surprises dansées avec l’op­tion danse du Lycée André Malraux de Monta­taire (durée: 1h)

Rdv à l’Esplanade Fernand Tuil

Chemin de la Croix Détruite 60160 Montataire

Plus de renseignements sur le site www.faiencerie-theatre.fr ou au 03 44 24 01 01 accueil@.faiencerie-theatre.fr

Allez-y en vélo ou en bus avec le réseau AXO ligne A arrêt A.France .

Chemin de la Croix Détruite Montataire 60160 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

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English :

A cyclo-itinerant symphony tour arrives in the Creil Sud Oise conurbation from May 26 to 31.

On Tuesday May 26, the Les Forces Majeures orchestra will take up residence on the Fernand Tuil esplanade in Montataire! Come and join them for a workshop and concert. Free, no reservation required

L’événement Accor­dez vos vélos! Concert sympho­nique et surprises dansées Montataire a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Creil Sud Oise