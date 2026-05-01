Accordez vos vélos! Concert symphonique et surprises dansées Montataire
Accordez vos vélos! Concert symphonique et surprises dansées Montataire mardi 26 mai 2026.
Montataire
Accordez vos vélos! Concert symphonique et surprises dansées
Chemin de la Croix Détruite Montataire Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 16:30:00
fin : 2026-05-26 20:00:00
Date(s) :
2026-05-26
Une tournée symphonique cyclo-itinérante arrive dans l’Agglomération Creil Sud Oise du 26 au 31 mai.
Mardi 26 mai, l’orchestre Les Forces Majeures s’installe sur l’esplanade Fernand Tuil à Montataire ! Venez partager avec eux un atelier et un concert. Gratuit, sans réservation
Une tournée symphonique cyclo-itinérante arrive dans l’Agglomération Creil Sud Oise du 26 au 31 mai.
L’orchestre Les Forces Majeures s’installe à Montataire ! Venez partager avec eux un atelier et un concert. Au programme:
16h30 à 18h30 atelier d’auto-réparation avec Vélo Oise
17h30 à 18h30 atelier chant et percussions corporelles ouvert à toutes et tous
19h Concert symphonique et surprises dansées avec l’option danse du Lycée André Malraux de Montataire (durée: 1h)
Rdv à l’Esplanade Fernand Tuil
Chemin de la Croix Détruite 60160 Montataire
Plus de renseignements sur le site www.faiencerie-theatre.fr ou au 03 44 24 01 01 accueil@.faiencerie-theatre.fr
Allez-y en vélo ou en bus avec le réseau AXO ligne A arrêt A.France .
Chemin de la Croix Détruite Montataire 60160 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A cyclo-itinerant symphony tour arrives in the Creil Sud Oise conurbation from May 26 to 31.
On Tuesday May 26, the Les Forces Majeures orchestra will take up residence on the Fernand Tuil esplanade in Montataire! Come and join them for a workshop and concert. Free, no reservation required
L’événement Accordez vos vélos! Concert symphonique et surprises dansées Montataire a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Creil Sud Oise