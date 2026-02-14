Brocante et braderie de l’Ascension de Montataire Montataire
Brocante et braderie de l’Ascension de Montataire Montataire jeudi 14 mai 2026.
Montataire
Brocante et braderie de l’Ascension de Montataire
Place Auguste Génie Montataire Oise
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 07:00:00
fin : 2026-05-14 17:30:00
Date(s) :
2026-05-14
Jeudi 14 Mai 2026 de 7h à 17h30, venez chiner ou vous balader à la Brocante et Braderie de l’Ascension de Montataire, Place de la mairie, Rue de la république, Parc Marcel Cachin. Inscription exposants du 17 avril au 9 mai (voir affiche pour tarifs et contacts)
Jeudi 14 Mai 2026 de 7h à 17h30, venez chiner ou vous balader à la Brocante et Braderie de l’Ascension de Montataire, Place de la mairie, Rue de la république, Parc Marcel Cachin
INSCRIPTIONS exposants uniquement les jours suivants
vendredis 17 et 24 avril, jeudi 30 avril de 18h à 19h30 samedis 2 et 9 mai de 18h à 19h30 à la salle des sports Marcel COENE, avenue Guy Moquet.
RENSEIGNEMENTS
Particuliers 06 64 77 67 79 et brocantemontatairebb@gmail.com
TARIFS Habitants de Montataire 5€ le mètre linéaire
Extérieurs 5,50€ le mètre linéaire
Emplacements limités. (Pas d’inscription le jour même)
Professionnels 06 15 11 77 04 .
Place Auguste Génie Montataire 60160 Oise Hauts-de-France +33 6 64 77 67 79 brocantemontatairebb@gmail.com
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English :
Thursday May 14, 2026 from 7am to 5:30pm, come bargain hunting and strolling at Montataire?s Brocante et Braderie de l?Ascension, Place de la mairie, Rue de la république, Parc Marcel Cachin. Exhibitor registration from April 17 to May 9 (see poster for prices and contacts)
L’événement Brocante et braderie de l’Ascension de Montataire Montataire a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme Creil Sud Oise