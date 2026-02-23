Accords & Découvertes Fromages & Chocolats La Cité du Lait Laval

Accords & Découvertes Fromages & Chocolats

La Cité du Lait 18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 18:30:00

fin : 2026-03-12 20:30:00

Date(s) :

2026-03-12

À l’aube du printemps, nos évènements dégustation se réinventent avec l’audacieuse rencontre entre fromages et chocolats. Textures, arômes et sensations, laissez-vous surprendre par notre prochain Accords & Découvertes, conçu en partenariat avec Monbana.

Nous avons osé un accord des plus surprenants marier le fromage et le chocolat. Cette

rencontre inattendue vous invite à redécouvrir les fromages AOP de nos terroirs à travers des

associations chocolatées audacieuses, jouant sur les contrastes, les nuances aromatiques et la fraîcheur des sensations.

Une dégustation guidée à deux voix au cœur du musée le 12 mars 2026.

Vous serez accompagnés par Karine Moussay, médiatrice à La Cité du Lait et Nicolas Crépon,

maître chocolatier chez Monbana. Ensemble, ils vous feront explorer ce qui rend un accord

harmonieux comment certaines nuances chocolatées révèlent la personnalité d’un fromage, et

comment chaque duo crée un équilibre nouveau. .

La Cité du Lait 18 Rue Adolphe Beck Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 51 90 evenements.lacitedulait@fr.lactalis.com

English :

At the dawn of spring, our tasting events reinvent themselves with a daring encounter between cheese and chocolate. Textures, aromas and sensations, let yourself be surprised by our next Accords & Découvertes, designed in partnership with Monbana.

