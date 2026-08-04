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ACCORDS VINS & SURPRISES DE FETES Canet-en-Roussillon

samedi 5 décembre 2026 · Canet-en-Roussillon

ACCORDS VINS & SURPRISES DE FETES Canet-en-Roussillon

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Avenue de Sainte-Marie
Ville
66140 Canet-en-Roussillon
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
35 35 35 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Canet-en-Roussillon

ACCORDS VINS & SURPRISES DE FETES

Avenue de Sainte-Marie Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 35 – 35 – 35

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 18:30:00
fin : 2026-12-05 20:30:00

Date(s) :
2026-12-05

Préparer le repas de Noël n’a jamais été aussi festif…
Sauf si vous décidez de déguster de nouveaux profils de vins ! ✨
  .

Avenue de Sainte-Marie Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

? Has preparing a Christmas meal ever been this festive?
Unless, of course, you decide to try some new wines! ??

L’événement ACCORDS VINS & SURPRISES DE FETES Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-07-28 par CANET TOURISME

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