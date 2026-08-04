ACCORDS VINS & SURPRISES DE FETES Canet-en-Roussillon
samedi 5 décembre 2026 · Canet-en-Roussillon
Informations pratiques
Canet-en-Roussillon
ACCORDS VINS & SURPRISES DE FETES
Avenue de Sainte-Marie Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : 35 – 35 – 35
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 18:30:00
fin : 2026-12-05 20:30:00
Date(s) :
2026-12-05
Préparer le repas de Noël n’a jamais été aussi festif…
Sauf si vous décidez de déguster de nouveaux profils de vins ! ✨
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Avenue de Sainte-Marie Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
? Has preparing a Christmas meal ever been this festive?
Unless, of course, you decide to try some new wines! ??
L’événement ACCORDS VINS & SURPRISES DE FETES Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-07-28 par CANET TOURISME
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