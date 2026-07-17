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AGENDA · Marseille

Accueil de crèche hors programmation grand public TOUT PETIT FESTIVAL, Bibliothèque du Merlan, Marseille

jeudi 19 novembre 2026 · Bibliothèque du Merlan · Marseille

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque du Merlan
Adresse
Centre urbain du Merlan 13014 Marseille
Ville
13014 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Accueil de crèche hors programmation grand public TOUT PETIT FESTIVAL Jeudi 19 novembre, 09h30 Bibliothèque du Merlan Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-19T09:30:00+01:00 – 2026-11-19T10:30:00+01:00
Fin : 2026-11-19T09:30:00+01:00 – 2026-11-19T10:30:00+01:00

Bibliothèque du Merlan Centre urbain du Merlan 13014 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Toutes Petites Lectures des livres sélectionnés pour le Tout Petit Prix + visite exposition sculptures sonores Cie Philémoi

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