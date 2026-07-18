Accueil de crèche hors programmation grand public TOUT PETIT FESTIVAL, Bibliothèque du Merlan, Marseille

Informations pratiques

Accueil de crèche hors programmation grand public TOUT PETIT FESTIVAL Jeudi 26 novembre, 09h30 Bibliothèque du Merlan Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-26T09:30:00+01:00 – 2026-11-26T10:30:00+01:00

Fin : 2026-11-26T09:30:00+01:00 – 2026-11-26T10:30:00+01:00

Bibliothèque du Merlan Centre urbain du Merlan 13014 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

visite de l’exposition Coralie SAUDO « 1,2,3 petits pas …. grandes émotions » +visite de l’exposition de sculptures sonores Cie Philémoi + petites lectures