Accueil de loisirs de Fontgombault Fontgombault
mercredi 15 juillet 2026 · Fontgombault
Informations pratiques
Fontgombault
Accueil de loisirs de Fontgombault
1 Route de Pouligny Saint Pierre Fontgombault Indre
Tarif : 35.75 – 35.75 – 76.6 EUR
35.75
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-15 07:30:00
fin : 2026-07-17 18:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Mini-camp Boxe, Pêche et Plouf l’été à fond !
3 jours intenses pour les 8-9 ans l’agilité sur le ring, la patience au bord de l’eau, et de grands éclats de rire dans la piscine !Familles
Du 15 au 17 juillet 2026 (3 jours / 2 nuits)
Un mini-séjour exclusif pour les 8-9 ans qui ont de l’énergie à revendre et une soif d’apprendre ! Pendant 3 jours, notre équipe propose un cocktail unique et détonnant de trois disciplines la boxe pour se défouler, la pêche pour se déconnecter, et la baignade pour se rafraîchir. Un équilibre parfait entre action, concentration et fun.
Parce qu’un camp de vacances, c’est aussi une aventure humaine, les enfants découvriront les joies de la vie en collectivité
Les veillées Pas de dodo sans une vraie veillée ! Des grands jeux nocturnes, des histoires ou des chants autour du feu (ou sous les étoiles) pour s’endormir avec des étoiles plein les yeux. 35.75 .
1 Route de Pouligny Saint Pierre Fontgombault 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 08 87 alexandre.barre@cc-brennevaldecreuse.fr
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English :
The Communauté de Communes Brenne Val de Creuse leisure center offers a vacation camp for 9-14 year olds.
L’événement Accueil de loisirs de Fontgombault Fontgombault a été mis à jour le 2026-07-02 par Destination Brenne
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