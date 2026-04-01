Mont Lozère et Goulet

ACCUEIL DE LOISIRS DU BLEYMARD VACANCES DE PRINTEMPS

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 07:30:00

fin : 2026-04-30 18:00:00

Date(s) :

2026-04-27

Le Centre de Loisirs du Bleymard vous présente son programme des vacances de printemps 2026 sur le thème Ballade au pays des merveilles . Inscription possible à la journée ou demi-journée.

Le Centre de Loisirs du Bleymard vous présente son programme des vacances de printemps 2026 sur le thème Ballade au pays des merveilles . Inscription possible à la journée ou demi-journée.

Au programme

Lundi 27 avril matin activité manuelle détournement d’objets & après-midi activité motrice avec un parcours à toutes les tailles

Mardi 28 avril sortie ne marchez pas sur les Mumrats & après-midi parties de croquet

Mercredi 29 avril création de chapeaux le matin & après-midi projection du film Alice aux pays des merveilles de Walt Disney

Jeudi 30 avril sortie au four à pain avec Joël notre expert en patisserie & l’après-midi un joyeux non anniversaire

Vendredi 1 mai oops, nous sommes fermés (férié) .

Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 19 68 18 30 alsh@ccmontlozere.fr

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English :

The Centre de Loisirs du Bleymard presents its program for the spring vacations 2026 on the theme Ballade au pays des merveilles . Full-day and half-day registrations available.

L’événement ACCUEIL DE LOISIRS DU BLEYMARD VACANCES DE PRINTEMPS Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT Mont Lozere