ACCUEIL DE LOISIRS DU BLEYMARD VACANCES DE PRINTEMPS Mont Lozère et Goulet
ACCUEIL DE LOISIRS DU BLEYMARD VACANCES DE PRINTEMPS Mont Lozère et Goulet lundi 27 avril 2026.
Mont Lozère et Goulet
ACCUEIL DE LOISIRS DU BLEYMARD VACANCES DE PRINTEMPS
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 07:30:00
fin : 2026-04-30 18:00:00
Date(s) :
2026-04-27
Le Centre de Loisirs du Bleymard vous présente son programme des vacances de printemps 2026 sur le thème Ballade au pays des merveilles . Inscription possible à la journée ou demi-journée.
Le Centre de Loisirs du Bleymard vous présente son programme des vacances de printemps 2026 sur le thème Ballade au pays des merveilles . Inscription possible à la journée ou demi-journée.
Au programme
Lundi 27 avril matin activité manuelle détournement d’objets & après-midi activité motrice avec un parcours à toutes les tailles
Mardi 28 avril sortie ne marchez pas sur les Mumrats & après-midi parties de croquet
Mercredi 29 avril création de chapeaux le matin & après-midi projection du film Alice aux pays des merveilles de Walt Disney
Jeudi 30 avril sortie au four à pain avec Joël notre expert en patisserie & l’après-midi un joyeux non anniversaire
Vendredi 1 mai oops, nous sommes fermés (férié) .
Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 19 68 18 30 alsh@ccmontlozere.fr
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English :
The Centre de Loisirs du Bleymard presents its program for the spring vacations 2026 on the theme Ballade au pays des merveilles . Full-day and half-day registrations available.
L’événement ACCUEIL DE LOISIRS DU BLEYMARD VACANCES DE PRINTEMPS Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT Mont Lozere
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