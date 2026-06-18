Accueil de loisirs les voyages fantastiques Espace Enfance Les Brasseries Einville-au-Jard
Accueil de loisirs les voyages fantastiques Espace Enfance Les Brasseries Einville-au-Jard lundi 6 juillet 2026.
Einville-au-Jard
Accueil de loisirs les voyages fantastiques
Espace Enfance Les Brasseries 27 rue Aristide Briand Einville-au-Jard Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-06
Accueil de Loisirs d’Einville. Du 06 au 31 juillet 2026. Contact par mail enfancejeunesse.einville@famillesrurales.org ou au 07.69.14.69.65
Au programme activités sportives, manuelles, culinaires, scientifiques, jeux et sorties.Tout public
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Espace Enfance Les Brasseries 27 rue Aristide Briand Einville-au-Jard 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 69 14 69 65 enfancejeunesse.einville@famillesrurales.org
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English :
Einville Summer Camp. July 6–31, 2026. Contact us by email at enfancejeunesse.einville@famillesrurales.org or by phone at 07.69.14.69.65
Activities include sports, arts and crafts, cooking, science, games, and field trips.
L’événement Accueil de loisirs les voyages fantastiques Einville-au-Jard a été mis à jour le 2026-06-18 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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