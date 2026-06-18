Tournoi de pétanque rue du Canal Einville-au-Jard

Einville-au-Jard

Tournoi de pétanque

rue du Canal City Stade Einville-au-Jard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Tournoi de pétanque organisé par le Comité des Fêtes le 14 juillet 2026 à 14h00, au City stade, rue du Canal.

Inscription eventecfe@gmail.com jusqu’au 06/07/2026.Tout public

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rue du Canal City Stade Einville-au-Jard 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est eventecfe@gmail.com

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English :

Pétanque tournament organized by the Festival Committee on July 14, 2026, at 2:00 p.m., at the City Stadium on Rue du Canal.

Registration: eventecfe@gmail.com until July 6, 2026.

L’événement Tournoi de pétanque Einville-au-Jard a été mis à jour le 2026-06-18 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS