Tournoi de pétanque rue du Canal Einville-au-Jard
Tournoi de pétanque rue du Canal Einville-au-Jard mardi 14 juillet 2026.
Einville-au-Jard
Tournoi de pétanque
rue du Canal City Stade Einville-au-Jard Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Tournoi de pétanque organisé par le Comité des Fêtes le 14 juillet 2026 à 14h00, au City stade, rue du Canal.
Inscription eventecfe@gmail.com jusqu’au 06/07/2026.Tout public
0 .
rue du Canal City Stade Einville-au-Jard 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est eventecfe@gmail.com
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English :
Pétanque tournament organized by the Festival Committee on July 14, 2026, at 2:00 p.m., at the City Stadium on Rue du Canal.
Registration: eventecfe@gmail.com until July 6, 2026.
L’événement Tournoi de pétanque Einville-au-Jard a été mis à jour le 2026-06-18 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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