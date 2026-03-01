ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort
ACCUEIL DE LOISIRS ZOU
Rue de Palheres Villefort Lozère
Tarif : 6 – 6 – 14 EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11 09:00:00
fin : 2026-03-11 17:00:00
Date(s) :
2026-03-11
Découvrez le programme du mercredi 11 mars de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou
Sortie à la journée en roues libres au bord du Lac de Naussac. Sortez vos vélos, rollers, trottinettes, etc…
Prévoir un pique-nique zéro déchet
Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com
Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69 alsh@grandeurnature48.com
English :
Discover the Wednesday March 11 program from the Zou leisure center team:
Day trip en roues libres to the shores of Lac de Naussac. Get out your bikes, rollerblades, scooters, etc…
Bring a zero-waste picnic
Information and registration on 07 88 98 75 37 or 04 48 32 00 69 or alsh@grandeurnature48.com
