ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort
ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort mercredi 22 avril 2026.
Villefort
ACCUEIL DE LOISIRS ZOU
Rue de Palheres Villefort Lozère
Tarif : 6 – 6 – 14 EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Programme du mercredi 22 avril de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou
Sortie à la journée Chasse aux œufs à Castanet avec les jardins en partage, suivi de jardinage et
jeux libre en nature
Prévoir son pique nique zéro déchet
Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com
Programme du mercredi 22 avril de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou
Sortie à la journée Chasse aux œufs à Castanet avec les jardins en partage, suivi de jardinage et
jeux libre en nature
Prévoir son pique nique zéro déchet
Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com .
Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69 alsh@grandeurnature48.com
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English :
Wednesday April 22 program from the Zou leisure center team:
Full-day outing: Egg hunt in Castanet with les jardins en partage, followed by gardening and
free play in nature
Bring your own zero-waste picnic
Information and registration on 07 88 98 75 37 or 04 48 32 00 69 or alsh@grandeurnature48.com
L’événement ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT Mont Lozere
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