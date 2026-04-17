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ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort

ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort

ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort mercredi 22 avril 2026.

Adresse : Rue de Palheres

Ville : 48800 Villefort

Département : Lozère

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Tarif : 6 6 14 Journée

Villefort

ACCUEIL DE LOISIRS ZOU

Rue de Palheres Villefort Lozère

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Programme du mercredi 22 avril de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou
Sortie à la journée Chasse aux œufs à Castanet avec les jardins en partage, suivi de jardinage et
jeux libre en nature
Prévoir son pique nique zéro déchet

Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com
Programme du mercredi 22 avril de l’équipe de l’accueil de loisirs du Zou
Sortie à la journée Chasse aux œufs à Castanet avec les jardins en partage, suivi de jardinage et
jeux libre en nature
Prévoir son pique nique zéro déchet

Renseignement et inscription au 07 88 98 75 37 ou 04 48 32 00 69 ou alsh@grandeurnature48.com   .

Rue de Palheres Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 48 32 00 69  alsh@grandeurnature48.com

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English :

Wednesday April 22 program from the Zou leisure center team:
Full-day outing: Egg hunt in Castanet with les jardins en partage, followed by gardening and
free play in nature
Bring your own zero-waste picnic

Information and registration on 07 88 98 75 37 or 04 48 32 00 69 or alsh@grandeurnature48.com

L’événement ACCUEIL DE LOISIRS ZOU Villefort a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT Mont Lozere

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