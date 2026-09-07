Accueil musée historique, Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud, Saint-Cloud

Informations pratiques

Accueil musée historique 19 et 20 septembre Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Guides de visite libre à retirer sur place (ou à télécharger en ligne) :

• « Musée historique du domaine de Saint-Cloud »

• « Parcours dans l’histoire des jardins de Saint-Cloud »

• « Le Nôtre et le domaine de Saint-Cloud »

• « Saint-Cloud, résidence impériale »

• « L’impératrice Eugénie »

Parcours-jeux famille et jeune public à retirer sur place (ou à télécharger en ligne) :

• Parcours découverte jeune public « Le domaine national de Saint-Cloud »

• Parcours-jeu en famille de l’exposition « Un temps infini » de Christian Lapie

• Tuto et kit de création d’un pantin articulé « L’impératrice Eugénie »

Reconstitution historique en 3D : L’histoire du château de Saint-Cloud,

Découvrez en libre accès un film inédit, d’une durée d’environ 6 minutes, qui vous plonge au cœur du château disparu. Les vues à 360° des casques de réalité virtuelle vous permettent de profiter de cette expérience immersive proposée par Timescope.

Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud Grille d’honneur 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 12 02 90 http://www.saint-cloud.monuments-nationaux.fr/ Situé dans le bâtiment des Écuries basses dans lequel se trouvaient les appartements de Richard Mique, architecte de Marie-Antoinette, le musée restitue l’histoire du domaine de Saint-Cloud, de ses jardins et de son château disparu. M10 Boulogne-Pont de Saint-Cloud / T2 Parc de Saint-Cloud / Bus 52, 72, 126, 160, 175, 467, 6246 / SNCF gare de Saint-Cloud

Visite libre

© Domaine national de Saint-Cloud