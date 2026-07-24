Visite guidée du Bureau international des poids et mesures, Bureau international des poids et mesures, Saint-Cloud

Informations pratiques

Visite guidée du Bureau international des poids et mesures 19 et 20 septembre Bureau international des poids et mesures Hauts-de-Seine

Entrée gratuite, capacité limitée à 30 personnes par visite. Nous vous prions de noter que l’entrée du Parc de Saint-Cloud est parfois payante durant les Journées du Patrimoine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Niché dans son écrin de verdure sur les hauteurs du Domaine national de Saint-Cloud, le Bureau international des poids et mesures (BIPM) coordonne le système mondial de mesures. Il a célébré en 2025 son cent cinquantième anniversaire.

Le BIPM ouvre ses portes à nouveau en 2026 à l’occasion des Journées européennes du patrimoine : une occasion inédite de visiter ce lieu unique. Une visite du Pavillon de Breteuil inauguré par Louis XIV en 1672 et de ses jardins à la française (Grand Parterre) ainsi que de la collection d’instruments anciens du BIPM, permettant de découvrir les grandes figures de la science qui ont marqué l’histoire du BIPM, sera proposée aux visiteurs.

Les visites s’effectueront en petits groupes (sur réservation uniquement), samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026. Visite commentée d’une durée d’une heure et demi environ.

Renseignements à: jdp@bipm.org ou par téléphone au 01 45 07 70 70.

Bureau international des poids et mesures Pavillon de Breteuil 92310 Sèvres Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France +33(0)1 45 07 70 70 https://www.bipm.org [{« type »: « link », « value »: « https://form.jotform.com/BIPM/JEP-2026 »}, {« owner »: {« uid »: 5812173, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-07-27T11:18:16.611Z », « data »: [{« eventDuration »: « 90 », « bookingContact »: « jdp@bipm.org », « response »: {« passId »: 429567542, « isPending »: false, « addressId »: 940760}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « jdp@bipm.org », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-24T07:31:24.579Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2477270, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-24T07:31:24.673Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/429567542 »}] [{« link »: « mailto:jdp@bipm.org »}] Possibilité de se garer dans l’enceinte du BIPM.

Visite guidée

© Lucie Levallois, BIPM