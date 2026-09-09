Regards d’archives – Autour des fonds photographiques, Archives municipales, Saint-Cloud

Informations pratiques

Regards d’archives – Autour des fonds photographiques 19 et 20 septembre Archives municipales Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, cette exposition de documents provenant des fonds d’archives de Saint-Cloud propose durant deux jours une fenêtre sur les coulisses des archives à travers le prisme du patrimoine photographique. Elle vise à révéler au public une petite partie des photographies conservées dans les fonds d’archives de la ville, tout en mettant en lumière leur rôle essentiel, à côté de l’écrit, dans la construction et la transmission de l’histoire de Saint-Cloud. Ces photographies, parfois délicates à préserver, seront présentées exceptionnellement à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, sous l’angle du travail effectué en coulisse par le Service patrimoine et archives autour de leur conservation et de leur étude. L’exposition établira notamment un dialogue entre l’archive photographique, l’archive écrite, et le patrimoine bâti. Elle interrogera également le statut singulier de la photographie, à la croisée du document, de l’objet et de l’œuvre d’art. Conservée tantôt comme pièce d’un fonds d’archives, tantôt comme élément d’une collection patrimoniale, la photographie recouvre une pluralité de fonctions et de regards, qui nécessite l’expertise de professionnels pour assurer sa conservation et sa valorisation. En ouvrant les coulisses du travail patrimonial et archivistique, l’exposition souhaite rendre visible un ensemble de pratiques fondamentales mais souvent invisibles : la collecte, le classement, la documentation et, surtout, la conservation préventive et la recherche.

Archives municipales 13 Place Charles de Gaulle, 92210 Saint-Cloud, France Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147715378 https://www.saintcloud.fr/les-archives-municipales Les Archives municipales de Saint-Cloud assurent la collecte, le classement, la conservation et la communication des documents produits ou reçus par l’administration de la Ville dans le cadre de son activité. Le service est également amené à conserver, sous la forme de dons ou de dépôts, des archives privées se rapportant à l’histoire de la commune. Depuis 2020, de nouveaux locaux situés aux bureaux de la Colline abritent plus de 900 mètres linéaires d’archives qui couvrent une période allant de 1605 à nos jours.

Exposition

© Service patrimoine et archives de la Ville de Saint-Cloud