Déambulation théâtrale et musicale : Les balades historiques du domaine national de Saint-Cloud, Domaine national de Saint-Cloud, Saint-Cloud

Informations pratiques

Déambulation théâtrale et musicale : Les balades historiques du domaine national de Saint-Cloud 19 et 20 septembre Domaine national de Saint-Cloud Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Proposée par la troupe des Trois Clouds, cette 13e édition des Balades historiques est une immersion théâtrale émouvante et éducative, une ode à l’ingéniosité humaine et à la persévérance. Préparez-vous à décoller pour une aventure inoubliable ! Embarquez dans un récit captivant qui vous transportera, avec l’audacieux pionnier brésilien Alberto Santos-Dumont, de l’aube de l’aviation aux innovations techniques révolutionnaires initiées par Marcel Dassault.

Rendez-vous sur le tapis vert, devant le bassin des Trois Bouillons à 15h et 17h

Domaine national de Saint-Cloud 1 avenue de la grille d’honneur, 92210 Saint-Cloud, France Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France +33141120290 https://www.domaine-saint-cloud.fr Domaine de Saint-Cloud propriété des Gondi jusqu’au milieu du XVIIe siècle. En 1658, achat par Louis XIV pour son frère Philippe d’Orléans : travaux exécutés par Lepautre (château, cascade) et Le Nôtre (jardins) ; J. Hardouin-Mansart complète la cascade ; intérieurs du château décorés par Mignard. Pavillon de Breteuil du XVIIIe siècle. Séjour du conseil des Anciens sous le Directoire. Résidence favorite de Napoléon Ier (mariage avec Marie-Louise, naissance du roi de Rome). Nouveaux aménagements sous Louis XVIII et Louis-Philippe. Château incendié en 1870, totalement détruit en 1892. La manufacture, fondée en 1738 à Vincennes, a été transférée en 1756 à Sèvres ; le bâtiment construit par Laudin pendant le Second Empire, a été inauguré en 1876 et fonctionne en 1883 ; la manufacture possède des fours à alandier (foyer circulaire extérieur). L’école nationale de céramique a été construite par Roux-Spitz en 1931. M10 Boulogne-Pont de Saint-Cloud, M9 Pont de Sèvres / T2 parc de Saint-Cloud / Bus 52, 72 / SNCF gare de Saint-Cloud.

Balades musicales et théâtrales

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