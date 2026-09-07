La Grande cascade : la renaissance d’un chef d’oeuvre de l’art des fontaines, Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud, Saint-Cloud

Informations pratiques

La Grande cascade : la renaissance d’un chef d’oeuvre de l’art des fontaines Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud Hauts-de-Seine

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Créée entre 1660 et 1665 par l’architecte Antoine Le Pautre pour Philippe d’Orléans, le frère de Louis XIV, la Grande Cascade est l’un des plus spectaculaires exemples de l’architecture hydraulique du 17e siècle. Alors qu’une impressionnante campagne de restauration, entreprise depuis deux ans, a permis de réhabiliter la partie haute de l’ouvrage, venez découvrir l’histoire de ce « merveilleux théâtre de cristal jaillissant » et admirer le résultat des premiers travaux.

En raison des travaux sur le réseau hydraulique alimentant les bassins du domaine, nous ne serons pas en mesure de présenter les jeux d’eau cette année.

Rendez-vous à 14h30 au musée historique.

Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud Grille d’honneur 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 12 02 90 http://www.saint-cloud.monuments-nationaux.fr/ [{« type »: « email », « value »: « ateliers.saint-cloud@monuments-nationaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0141120295 »}] Situé dans le bâtiment des Écuries basses dans lequel se trouvaient les appartements de Richard Mique, architecte de Marie-Antoinette, le musée restitue l’histoire du domaine de Saint-Cloud, de ses jardins et de son château disparu. M10 Boulogne-Pont de Saint-Cloud / T2 Parc de Saint-Cloud / Bus 52, 72, 126, 160, 175, 467, 6246 / SNCF gare de Saint-Cloud

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© Amina TALBI DNSC