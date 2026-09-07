YOGA VINYASA AVEC ECLA, SAINT-CLOUD (92210), Saint-Cloud

Informations pratiques

YOGA VINYASA AVEC ECLA Samedi 3 octobre, 12h30 SAINT-CLOUD (92210) Hauts-de-Seine

À partir de 16 ans, Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T12:30:00+02:00 – 2026-10-03T13:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T12:30:00+02:00 – 2026-10-03T13:30:00+02:00

Enchaînement dynamique de mouvements synchronisés avec la respiration, dans un flux continu de postures. Attention particulière prêtée à l’alignement, au souffle et à la relaxation.

SAINT-CLOUD (92210) 3 BIS RUE D’ORLÉANS SAINT-CLOUD (92210) Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « Macu00e9o.molinero@ecla.net »}]

Enchaînement dynamique de mouvements synchronisés avec la respiration, dans un flux continu de postures. Attention particulière prêtée à l’alignement, au souffle et à la relaxation.