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YOGA VINYASA AVEC ECLA, SAINT-CLOUD (92210), Saint-Cloud

samedi 3 octobre 2026 · SAINT-CLOUD (92210) · Saint-Cloud

YOGA VINYASA AVEC ECLA, SAINT-CLOUD (92210), Saint-Cloud

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
SAINT-CLOUD (92210)
Adresse
3 BIS RUE D'ORLÉANS SAINT-CLOUD (92210)
Ville
92210 Saint-Cloud
Département
Hauts-de-Seine
Tarif
À partir de 16 ans, Gratuit sur inscription

YOGA VINYASA AVEC ECLA Samedi 3 octobre, 12h30 SAINT-CLOUD (92210) Hauts-de-Seine

À partir de 16 ans, Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T12:30:00+02:00 – 2026-10-03T13:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T12:30:00+02:00 – 2026-10-03T13:30:00+02:00

Enchaînement dynamique de mouvements synchronisés avec la respiration, dans un flux continu de postures. Attention particulière prêtée à l’alignement, au souffle et à la relaxation.

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Enchaînement dynamique de mouvements synchronisés avec la respiration, dans un flux continu de postures. Attention particulière prêtée à l’alignement, au souffle et à la relaxation.

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