YOGA VINYASA AVEC ECLA, SAINT-CLOUD (92210), Saint-Cloud
samedi 3 octobre 2026 · SAINT-CLOUD (92210) · Saint-Cloud
Informations pratiques
YOGA VINYASA AVEC ECLA Samedi 3 octobre, 12h30 SAINT-CLOUD (92210) Hauts-de-Seine
À partir de 16 ans, Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T12:30:00+02:00 – 2026-10-03T13:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T12:30:00+02:00 – 2026-10-03T13:30:00+02:00
Enchaînement dynamique de mouvements synchronisés avec la respiration, dans un flux continu de postures. Attention particulière prêtée à l’alignement, au souffle et à la relaxation.
SAINT-CLOUD (92210) 3 BIS RUE D’ORLÉANS SAINT-CLOUD (92210) Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « Macu00e9o.molinero@ecla.net »}]
Enchaînement dynamique de mouvements synchronisés avec la respiration, dans un flux continu de postures. Attention particulière prêtée à l’alignement, au souffle et à la relaxation.
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