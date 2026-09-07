Micro visite : présentation générale de l’histoire du domaine, Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud, Saint-Cloud

Informations pratiques

Micro visite : présentation générale de l’histoire du domaine 19 et 20 septembre Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud Hauts-de-Seine

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:20:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:20:00+02:00

En 15 minutes, parcourez l’histoire du domaine national de Saint-Cloud à travers une courte présentation des œuvres du musée.

Musée historique – Domaine national de Saint-Cloud Grille d’honneur 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 12 02 90 http://www.saint-cloud.monuments-nationaux.fr/ Situé dans le bâtiment des Écuries basses dans lequel se trouvaient les appartements de Richard Mique, architecte de Marie-Antoinette, le musée restitue l’histoire du domaine de Saint-Cloud, de ses jardins et de son château disparu. M10 Boulogne-Pont de Saint-Cloud / T2 Parc de Saint-Cloud / Bus 52, 72, 126, 160, 175, 467, 6246 / SNCF gare de Saint-Cloud

Visite commentée flash

© Domaine national de Saint-Cloud