Visite de l’Hôtel de ville de Saint-Cloud, Hôtel de ville de Saint-Cloud – Parvis, Saint-Cloud

Informations pratiques

Visite de l’Hôtel de ville de Saint-Cloud 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Saint-Cloud – Parvis Hauts-de-Seine

Limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Nous aurons le plaisir de vous recevoir pour une visite de l’Hôtel de Ville, un lieu emblématique du patrimoine de notre commune. Au cours de cette visite, vous découvrirez l’histoire et l’architecture de ce bâtiment – dont la construction, soutenue par Napoléon III, s’est déroulée dans des conditions difficiles en pleine guerre de 1870 -, ainsi que l’espace urbain dans lequel il s’inscrit. Vous en apprendrez également davantage sur les grandes étapes de l’histoire de la ville, de sa fondation à son développement actuel. Cette découverte sera l’occasion de mieux comprendre et d’échanger sur l’identité de notre territoire. Vous pourrez enfin prolonger cette présentation avec la visite de l’exposition organisée en salle des mariages par le Service patrimoine et archives, consacrée à ses fonds photographiques.

Hôtel de ville de Saint-Cloud – Parvis 13 place Charles-de-Gaulle 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147715300 https://www.saintcloud.fr/ [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@saintcloud.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0147715316 »}]

Visite commentée

© Service patrimoine et archives de la ville de Saint-Cloud