Accueil scolaire autour de l’exposition Inrap sur le site gaulois d’Allonnes, Pôle Multi-Activités d’Allonnes (PAMA), Allonnes
Accueil scolaire autour de l’exposition Inrap sur le site gaulois d’Allonnes, Pôle Multi-Activités d’Allonnes (PAMA), Allonnes vendredi 12 juin 2026.
Accueil scolaire autour de l’exposition Inrap sur le site gaulois d’Allonnes Vendredi 12 juin, 09h00 Pôle Multi-Activités d’Allonnes (PAMA) Maine-et-Loire
Accueil en classes entières, dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T17:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, les archéologues de l’Inrap proposent des visites commentées de l’exposition « L’agglomération gauloise d’Allonnes et son sanctuaire », ainsi que des ateliers pour découvrir l’archéologie et ses métiers.
Pôle Multi-Activités d’Allonnes (PAMA) 33 rue du lavoir – 49 650 Allonnes Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « valorisation-go@inrap.fr »}]
À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, les archéologues de l’Inrap proposent des visites commentées de l’exposition « L’agglomération gauloise d’Allonnes et son sanctuaire », ainsi que…
© Cassandre Kuczyk, Inrap
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