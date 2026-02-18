Cosmopoles, de l’aurore au zénith Salle Jean Carmet Allonnes

Cosmopoles, de l’aurore au zénith

Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:00:00

fin : 2026-06-04 21:30:00

Date(s) :

2026-06-04

Cosmopoles invite le public à une véritable odyssée musicale, un voyage immersif à travers les cultures de la Méditerranée.

Cosmopoles invite le public à une véritable odyssée musicale, un voyage immersif à travers les cultures de la Méditerranée. De la France à la Turquie, en passant par l’Afrique du Nord, l’Espagne, la Grèce et l’Italie, chaque étape de ce voyage musical révèlera des passerelles uniques entre les cultures et les musiques.

Zahia Ziouani et Divertimento proposent ainsi une nouvelle création artistique inspirée de leur répertoire signature la Méditerranée. Conçu comme un spectacle pluridisciplinaire associant musique, textes et langue des signes, et accompagné d’une mise en lumière créant un décor aérien, Cosmopoles offre une vision singulière du répertoire orchestral, entrelaçant musiques de traditions écrites et orales, liant patrimoine, modernité, œuvres de répertoires et créations contemporaines.

Claude Debussy La Mer (extrait)

Maurice Ravel Alborada del gracioso, extrait de Miroirs

Joaquin Turina Fiesta en San Juan de Aznalfarache, extrait de la Sinfonia Sevillana

Cécile Chaminade Callirhoé (extrait)

Traditionnel italien Tarentelle

Ottorino Respighi La Fontana di Valle Giulia ail’ alba, (extrait)

1pini delle Via Appia, (extrait)

Mikis Theodorakis Eutherpe, Thalie, extraits de la Rhapsodie pour violoncelle & orchestre

Mel Bonis Salomé

Traditionnel turc Lungha Nahawand

Trad./Faïrouz Al bint el shalabiya

Nikolai Rimsky-Korsakov Le jeune prince et la jeune princesse, extrait de Schéhérazade

ldir Ssendu

Ouverture de la billetterie le 21 avril. Réservation à la maison des arts Mélinée et Missak Manouchian. Tél 02 43 80 48 00. .

Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 48 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cosmopoles invites audiences on a musical odyssey, an immersive journey through the cultures of the Mediterranean.

L’événement Cosmopoles, de l’aurore au zénith Allonnes a été mis à jour le 2026-02-18 par CDT72