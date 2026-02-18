Cosmopoles, de l’aurore au zénith Salle Jean Carmet Allonnes
Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes Sarthe
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-06-04 20:00:00
fin : 2026-06-04 21:30:00
2026-06-04
Cosmopoles invite le public à une véritable odyssée musicale, un voyage immersif à travers les cultures de la Méditerranée. De la France à la Turquie, en passant par l’Afrique du Nord, l’Espagne, la Grèce et l’Italie, chaque étape de ce voyage musical révèlera des passerelles uniques entre les cultures et les musiques.
Zahia Ziouani et Divertimento proposent ainsi une nouvelle création artistique inspirée de leur répertoire signature la Méditerranée. Conçu comme un spectacle pluridisciplinaire associant musique, textes et langue des signes, et accompagné d’une mise en lumière créant un décor aérien, Cosmopoles offre une vision singulière du répertoire orchestral, entrelaçant musiques de traditions écrites et orales, liant patrimoine, modernité, œuvres de répertoires et créations contemporaines.
Claude Debussy La Mer (extrait)
Maurice Ravel Alborada del gracioso, extrait de Miroirs
Joaquin Turina Fiesta en San Juan de Aznalfarache, extrait de la Sinfonia Sevillana
Cécile Chaminade Callirhoé (extrait)
Traditionnel italien Tarentelle
Ottorino Respighi La Fontana di Valle Giulia ail’ alba, (extrait)
1pini delle Via Appia, (extrait)
Mikis Theodorakis Eutherpe, Thalie, extraits de la Rhapsodie pour violoncelle & orchestre
Mel Bonis Salomé
Traditionnel turc Lungha Nahawand
Trad./Faïrouz Al bint el shalabiya
Nikolai Rimsky-Korsakov Le jeune prince et la jeune princesse, extrait de Schéhérazade
ldir Ssendu
Ouverture de la billetterie le 21 avril. Réservation à la maison des arts Mélinée et Missak Manouchian. Tél 02 43 80 48 00. .
English :
Cosmopoles invites audiences on a musical odyssey, an immersive journey through the cultures of the Mediterranean.
