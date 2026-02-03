Stage de modelage LE CORPS FÉMININ Atelier public d’Arts plastiques Allonnes

Stage de modelage LE CORPS FÉMININ

Atelier public d’Arts plastiques 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Tarif : 50 – 50 – EUR

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

2026-05-30

Une journée dédiée au modelage et à la création. Un stage idéal pour développer son regard, affiner son geste et expérimenter le dialogue entre dessin et sculpture.

Le matin, travail d’esquisse et de recherche d’après modèle vivant observation, analyse des proportions, compréhension des volumes et de la présence.

L’après-midi, passage au modelage mise en forme de la matière, recherche des lignes, des masses et des détails, afin de donner vie à sa propre interprétation. .

Atelier public d'Arts plastiques 18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 61 00 culture.dans.la.ville@wanadoo.fr

English :

A day dedicated to modeling and creation. An ideal workshop for developing your eye, refining your gesture and experimenting with the dialogue between drawing and sculpture.

