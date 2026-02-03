Stage de modelage INITIATION Atelier public d’Arts plastiques Allonnes

Stage de modelage INITIATION

Atelier public d’Arts plastiques 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Tarif : 65 – 65 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 13:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-13

Deux demi-journées pour découvrir les bases du modelage et apprivoiser la matière. Un stage pour débuter en douceur, développer son regard et se laisser guider par le geste créatif.

Le premier jour est consacré à l’ébauche d’une pièce comprendre les volumes, chercher l’équilibre, structurer la forme et poser les grandes intentions.

Le second jour, place à la finition affiner les détails, travailler les textures, harmoniser l’ensemble et donner du caractère à son oeuvre. .

Atelier public d’Arts plastiques 18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 61 00 culture.dans.la.ville@wanadoo.fr

English :

Two half-days to discover the basics of modeling and tame the material. A gentle introduction to the art of modeling, to develop your eye and let yourself be guided by the creative gesture.

