Fête du jeu 2026 Allonnes
Fête du jeu 2026 Allonnes mercredi 20 mai 2026.
Allonnes
Fête du jeu 2026
Rue Françoise Dolto Allonnes Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-06-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Un important programme est prévu pour la Fête du jeu 2026
Un important programme est prévu pour la Fête du jeu 2026.
APRES-MIDI POUR TOUS. jeux surdimensionnés, espaces de lecture, fresque géante, jeux de cherche et trouve, parcours moteur, création de planches à bande dessinée, confection de badges, quiz…
Mercredi 20 mai de 15h à 18h à la ludothèque.
QUIZ QR CODE. Venez tester vos connaissances sur la bande dessinée à partir de 8 ans.
Du 20 mai au 3 juin au centre social Gisèle-Halimi (à ses horaires d’ouverture).
VENEZ JOUER. Découverte de jeux sur la bande dessinée et aménagement d’espaces spécifiques pour tous.
Du 21 mai au 3 juin à la ludothèque (à ses heures d’ouverture).
DECOUVERTE D’OEUVRES. Venez découvrir des œuvres de bande dessinée pour tous.
Mercredi 3 juin de 14h à 17h à la Micro-Folie de la Maison des arts Mélinée et Missak Manouchian.
DEFI PUZZLE. Venez relever le défi autour de puzzles sur la bande dessinée pour tous.
Mercredi 27 mai de 15h à 17h à la médiathèque Louise-Michel. .
Rue Françoise Dolto Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 56 86
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English :
An extensive program for the 2026 Fête du jeu
L’événement Fête du jeu 2026 Allonnes a été mis à jour le 2026-04-09 par CDT72
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