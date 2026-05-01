T’es toi ! Par l’atelier de pratique théâtrale du Théâtre de Chaoué Théâtre de Chaoué Allonnes

Allonnes

T’es toi ! Par l’atelier de pratique théâtrale du Théâtre de Chaoué

Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoue Allonnes Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Les 11 comédien.ne.s de l’atelier de pratique théâtrale du Théâtre de Chaoué ont parcouru le texte T’ES TOI d’Eva Rami pendant l’année. L’heure est venue de découvrir le fruit de leur travail.

Comment fait on du théâtre ? Est-on comédien ou le devient-on ? Pourquoi est-ce si important de maîtriser l’alexandrin ? Peut-on faire du théâtre sans être spectateur ? Comment on fait quand on veut faire du théâtre ? Passer par Paris est-il vraiment obligatoire ? Pourquoi faut-il passer par cet exercice là ? Je suis nulle en yoga, ma carrière est-elle compromise ? Comment expliquer que l’on veut devenir artiste à ses parents ? Et surtout, si j’arrêtais de me taire ?

Les 11 comédien.ne.s de l’atelier de pratique théâtrale du Théâtre de Chaoué ont parcouru le texte T’ES TOI d’Eva Rami pendant l’année. Ielles vous propose de découvrir son adaptation ! .

Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoue Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire contact@theatredechaoue.fr

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English :

The 11 actors in the Théâtre de Chaoué?s practical theater workshop have been working on Eva Rami?s text T’ES TOI throughout the year. Now it’s time to discover the fruits of their labor.

L’événement T’es toi ! Par l’atelier de pratique théâtrale du Théâtre de Chaoué Allonnes a été mis à jour le 2026-05-11 par CDT72