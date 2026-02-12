LA MAISON TELLIER Salle Jean Carmet Allonnes

LA MAISON TELLIER

Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes Sarthe

Tarif : 15 – 15 – 22 EUR

Début : 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21

2026-05-21

La Maison Tellier, groupe français depuis 2004 mêlant country, folk et blues. Sincérité et élégance pour 1h30 d’émotion pure alternant douceurs boisées et coups de griffe électriques. Saveurs vintage et pop moderne. .

Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

