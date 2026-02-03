Stage de reliure Atelier public d’Arts plastiques Allonnes

Stage de reliure

Atelier public d'Arts plastiques 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Tarif : 65 – 65 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 13:00:00

fin : 2026-05-07 17:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Le stage de reliure vise à initier les participant.e.s aux techniques de reliure en passant par le pliage du papier, la couture et la fabrication de la couverture. Ce stage permettra aux participants de réaliser un petit carnet format A6 en reliure copte avec une couverture cartonnée.

Atelier public d’Arts plastiques 18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 61 00 culture.dans.la.ville@wanadoo.fr

English :

The bookbinding workshop introduces participants to bookbinding techniques, including paper folding, sewing and cover-making. This workshop will enable participants to produce a small A6 notebook in copte binding with a cardboard cover.

