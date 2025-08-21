AUTOUR DU BOULEVARD NATURE ALLONNES ARNAGE, AUTOUR DE LA FORÊTERIE Allonnes Sarthe

AUTOUR DU BOULEVARD NATURE ALLONNES ARNAGE, AUTOUR DE LA FORÊTERIE

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

Cette randonnée part d’Allonnes et vous ammène jusqu’à la base de loisirs de la Gémerie, où sa guinguette vous accueille tout l’été. Cet itinéraire emprunte une partie du Boulevard Nature et de la Vélobuissonnière.

English :

This tour starts in Allonnes and takes you to the Gémerie leisure park, where you can enjoy a drink at the guinguette all summer long. The route takes in part of the Boulevard Nature and the Vélobuissonnière.

Deutsch :

Diese Wanderung beginnt in Allonnes und führt Sie zum Freizeitzentrum La Gémerie, wo Sie den ganzen Sommer über eine Guinguette erwartet. Diese Route führt über einen Teil des Boulevard Nature und der Vélobuissonnière.

Italiano :

Questa passeggiata parte da Allonnes e arriva fino al centro ricreativo Gémerie, dove si può bere un drink per tutta l’estate. Il percorso si snoda su parte del Boulevard Nature e della Vélobuissonnière.

Español :

Este paseo comienza en Allonnes y le llevará hasta el centro de ocio Gémerie, donde podrá tomar algo durante todo el verano. Esta ruta recorre parte del Boulevard Nature y de la Vélobuissonnière.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-21 par eSPRIT Pays de la Loire