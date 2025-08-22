AUTOUR DU BOULEVARD NATURE ALLONNES ET SES PATRIMOINES, SUR LA TRACE DES TEMPLES ANTIQUES Allonnes Sarthe

AUTOUR DU BOULEVARD NATURE ALLONNES ET SES PATRIMOINES, SUR LA TRACE DES TEMPLES ANTIQUES

AUTOUR DU BOULEVARD NATURE ALLONNES ET SES PATRIMOINES, SUR LA TRACE DES TEMPLES ANTIQUES 72700 Allonnes Sarthe Pays de la Loire

Cette randonnée vous permet de découvrir plusieurs sites intéressants comme le site archéologique de Mars Mullo, le Moulin de Chaoué ou encore le Château de la Forêterie. Cet itinéraire emprunte une partie du Boulevard Nature et de la Vélobuissonnière.

English :

This tour takes in a number of interesting sites, including the Mars Mullo archaeological site, the Moulin de Chaoué and the Château de la Forêterie. The route takes in part of the Boulevard Nature and the Vélobuissonnière.

Deutsch :

Auf dieser Wanderung können Sie mehrere interessante Orte entdecken, wie die archäologische Stätte Mars Mullo, die Mühle von Chaoué oder das Château de la Forêterie. Diese Route führt über einen Teil des Boulevard Nature und der Vélobuissonnière.

Italiano :

Questa passeggiata tocca diversi siti interessanti, tra cui il sito archeologico di Mars Mullo, il Moulin de Chaoué e il Château de la Forêterie. Il percorso si snoda su parte del Boulevard Nature e della Vélobuissonnière.

Español :

Este paseo recorre varios lugares de interés, como el yacimiento arqueológico de Mars Mullo, el Moulin de Chaoué y el castillo de la Forêterie. El itinerario recorre una parte del Boulevard Nature y de la Vélobuissonnière.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-06 par eSPRIT Pays de la Loire