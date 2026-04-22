Au fabuleux bistrot de Jeannine Allonnes
Au fabuleux bistrot de Jeannine Allonnes mardi 19 mai 2026.
Allonnes
Au fabuleux bistrot de Jeannine
18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe
Tarif : 4 – 4 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 14:30:00
fin : 2026-05-19 16:30:00
Date(s) :
2026-05-19
Long métrage documentaire de Pierrick Bourgault
Long métrage documentaire de Pierrick Bourgault. 116 min.
Synopsis. Une histoire d’amour et de folie douce entre une patronne de bistrot et ses clients. Jeannine, arrière-grand-mère de caractère aux répliques vigoureuses et cocasses, aux brèves de comptoir qu’on croirait écrites par Michel Audiard. C’est aussi un portrait de femme forte et frêle, jusqu’à l’ultime soirée au Café du coin. Et un hommage à ces petits lieux de parole et d’écoute, à celles et ceux qui les tiennent ouverts, à leur diversité, leur liberté, leur humanité. .
18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 48 00
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English :
Feature documentary by Pierrick Bourgault
L’événement Au fabuleux bistrot de Jeannine Allonnes a été mis à jour le 2026-04-22 par CDT72
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