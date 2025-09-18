Beb’écoute Théâtre de Chaoué Allonnes

Beb’écoute

Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoué Allonnes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-30 11:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Comptines, chansons et histoires partagées avec les tout-petits (0 à 3 ans) pour éveiller leur imaginaire. Entrée libre. .

Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoué Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 52 07

English :

Nursery rhymes, songs and stories for toddlers (0-3 years).

