Beb’écoute Théâtre de Chaoué Allonnes

Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoué Allonnes Sarthe
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30 11:30:00
2026-05-30
Comptines, chansons et histoires partagées avec les tout-petits (0 à 3 ans).
Comptines, chansons et histoires partagées avec les tout-petits (0 à 3 ans) pour éveiller leur imaginaire. Entrée libre.
Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoué Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 52 07
English :
Nursery rhymes, songs and stories for toddlers (0-3 years).
