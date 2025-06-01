Sur la Trace des Temples Antiques Allonnes Sarthe
Sur la Trace des Temples Antiques Allonnes Sarthe vendredi 1 août 2025.
Sur la Trace des Temples Antiques
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Sur la Trace des Temples Antiques 72700 Allonnes Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 10900.0 Tarif :
Au sud du Mans, cette randonnée vous permettra de découvrir le patrimoine d’Allonnes, de l’antiquité au XXème siècle, et les bords de Sarthe.
English :
South of Le Mans, this hike takes in the heritage of Allonnes, from antiquity to the 20th century, and the banks of the Sarthe.
Deutsch :
Südlich von Le Mans können Sie auf dieser Wanderung das Kulturerbe von Allonnes von der Antike bis zum 20. Jahrhundert und die Ufer der Sarthe entdecken.
Italiano :
A sud di Le Mans, questa passeggiata vi permetterà di scoprire il patrimonio di Allonnes, dall’antichità al XX secolo, e le rive della Sarthe.
Español :
Al sur de Le Mans, este paseo le permitirá descubrir el patrimonio de Allonnes, desde la Antigüedad hasta el siglo XX, y las orillas del Sarthe.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-28 par eSPRIT Pays de la Loire