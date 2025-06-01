Sur la Trace des Temples Antiques Allonnes Sarthe

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Sur la Trace des Temples Antiques 72700 Allonnes Sarthe Pays de la Loire

Au sud du Mans, cette randonnée vous permettra de découvrir le patrimoine d’Allonnes, de l’antiquité au XXème siècle, et les bords de Sarthe.

English :

South of Le Mans, this hike takes in the heritage of Allonnes, from antiquity to the 20th century, and the banks of the Sarthe.

Deutsch :

Südlich von Le Mans können Sie auf dieser Wanderung das Kulturerbe von Allonnes von der Antike bis zum 20. Jahrhundert und die Ufer der Sarthe entdecken.

Italiano :

A sud di Le Mans, questa passeggiata vi permetterà di scoprire il patrimonio di Allonnes, dall’antichità al XX secolo, e le rive della Sarthe.

Español :

Al sur de Le Mans, este paseo le permitirá descubrir el patrimonio de Allonnes, desde la Antigüedad hasta el siglo XX, y las orillas del Sarthe.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-28 par eSPRIT Pays de la Loire