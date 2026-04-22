Allonnes

Alter ego

18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 14:30:00

fin : 2026-06-02 16:30:00

Date(s) :

2026-06-02

Comédie de Nicolas Charlet et Bruno Lavaine

Comédie de Nicolas Charlet et Bruno Lavaine. Avec Laurent Lafitte, Blanche Gardin et Olga Kurylenko.

Tout public

Synopsis. Alex a un problème son nouveau voisin est son sosie parfait. Avec des cheveux. Un double en mieux, qui va totalement bouleverser son existence. .

18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 48 00

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English :

Comedy by Nicolas Charlet and Bruno Lavaine

L’événement Alter ego Allonnes a été mis à jour le 2026-04-22 par CDT72