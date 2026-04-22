Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Alter ego Allonnes

Alter ego Allonnes mardi 2 juin 2026.

Adresse : 18 Rue Georges Bizet

Ville : 72700 Allonnes

Département : Sarthe

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 4 4 5

Allonnes

Alter ego

18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 14:30:00
fin : 2026-06-02 16:30:00

Date(s) :
2026-06-02

Comédie de Nicolas Charlet et Bruno Lavaine
Comédie de Nicolas Charlet et Bruno Lavaine. Avec Laurent Lafitte, Blanche Gardin et Olga Kurylenko.
Tout public
Synopsis. Alex a un problème son nouveau voisin est son sosie parfait. Avec des cheveux. Un double en mieux, qui va totalement bouleverser son existence.   .

18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 48 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Comedy by Nicolas Charlet and Bruno Lavaine

L’événement Alter ego Allonnes a été mis à jour le 2026-04-22 par CDT72

À voir aussi à Allonnes (Sarthe)