Exposition Inrap – « L’agglomération gauloise d’Allonnes et son sanctuaire », Pôle Multi-Activités d’Allonnes (PAMA), Allonnes

Exposition Inrap – « L’agglomération gauloise d’Allonnes et son sanctuaire » 12 – 14 juin Pôle Multi-Activités d’Allonnes (PAMA) Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

En 2019, préalablement à la construction d’un lotissement communal, une équipe de l’Inrap a réalisé à Allonnes une fouille archéologique de plusieurs mois. L’opération a livré un nombre considérable de vestiges et d’informations, révélant la présence d’une vaste agglomération gauloise, probablement fondée au début du IIe siècle avant J.-C., et son sanctuaire.

Une exposition, conçue par l’Inrap à l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, est proposée pour restituer les principaux résultats et présenter ce site gaulois majeur, remarquable à l’échelle de l’Europe celtique. Pour la première fois, une sélection des objets trouvés lors de la fouille sera exposée au public. En parallèle, des ateliers pédagogiques seront animés par des archéologues de l’Inrap pendant tout le week-end, et une conférence sera proposée le vendredi soir.

Pôle Multi-Activités d’Allonnes (PAMA) 33 rue du lavoir – 49 650 Allonnes Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire

En 2019, préalablement à la construction d’un lotissement communal, une équipe de l’Inrap a réalisé à Allonnes une fouille archéologique de plusieurs mois. L’opération a livré un nombre considérable …

© Emmanuelle Collado, Inrap