ACIDROP Peniche Marcounet Paris

Pour cette nouvelle édition, le collectif @acidrop_ réunit les talents de la scène émergente rap, hip-hop/cloud : Eley, TYF et le trio Llex, Opale et Wavy01 + Guest.

C’est sur cette péniche du quai de l’hôtel de ville, que nous vous organisons cette découverte musicale.

Si vous n’avez pas peur du nouveau, c’est ici que ça se passe !

​MARDI 19 MAI

️ ​19h30 – 22h00

Péniche Marcounet, ​Port des Célestins, Quai de l’Hôtel de ville, 75004 Paris

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➡️​ 20H – Eley : https://www.instagram.com/eley_records/

➡️​ Guest…

➡️​21H/21H30 – TYF : https://www.instagram.com/tyfxlx/

➡️​ 21H30/22H – Le Trio :

Llex : https://www.instagram.com/llex_avenir/

Opale : https://www.instagram.com/opaleviee/

Wavy01 : https://www.instagram.com/wavy01_/

​ACIDROP c’est quoi ? On est un collectif qui promeut la scène musicale urbaine émergente à travers des événements culturels vibrants à Paris. Tout ça est naît d’une volonté de liberté d’expression et de valorisation de la diversité artistique des talents en développement, avec des soirées incluant des scènes ouvertes….. a completer

ACIDROP gère les événements tandis que KULTUR KLUB incarne la communauté, autour de la production, du management et du développement artistique.

Retrouvez Acidrop sur insta pour avoir les infos : https://www.instagram.com/acidrop_/

Acidrop invite la scène underground rap/cloud à la Péniche Marcounet !

Le mardi 19 mai 2026

de 19h30 à 22h00

payant Billetterie : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-19T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-20T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-19T19:30:00+02:00_2026-05-19T22:00:00+02:00

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris



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