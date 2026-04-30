ACIDROP Peniche Marcounet Paris
ACIDROP Peniche Marcounet Paris mardi 19 mai 2026.
Pour cette nouvelle édition, le collectif @acidrop_ réunit les talents de la scène émergente rap, hip-hop/cloud : Eley, TYF et le trio Llex, Opale et Wavy01 + Guest.
C’est sur cette péniche du quai de l’hôtel de ville, que nous vous organisons cette découverte musicale.
Si vous n’avez pas peur du nouveau, c’est ici que ça se passe !
MARDI 19 MAI
️ 19h30 – 22h00
Péniche Marcounet, Port des Célestins, Quai de l’Hôtel de ville, 75004 Paris
——–☑️ LINE UP ———-
➡️ 20H – Eley : https://www.instagram.com/eley_records/
➡️ Guest…
➡️21H/21H30 – TYF : https://www.instagram.com/tyfxlx/
➡️ 21H30/22H – Le Trio :
Llex : https://www.instagram.com/llex_avenir/
Opale : https://www.instagram.com/opaleviee/
Wavy01 : https://www.instagram.com/wavy01_/
ACIDROP c’est quoi ? On est un collectif qui promeut la scène musicale urbaine émergente à travers des événements culturels vibrants à Paris. Tout ça est naît d’une volonté de liberté d’expression et de valorisation de la diversité artistique des talents en développement, avec des soirées incluant des scènes ouvertes….. a completer
ACIDROP gère les événements tandis que KULTUR KLUB incarne la communauté, autour de la production, du management et du développement artistique.
Retrouvez Acidrop sur insta pour avoir les infos : https://www.instagram.com/acidrop_/
Acidrop invite la scène underground rap/cloud à la Péniche Marcounet !
Le mardi 19 mai 2026
de 19h30 à 22h00
payant Billetterie : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-19T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-20T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-19T19:30:00+02:00_2026-05-19T22:00:00+02:00
Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris
Afficher la carte du lieu Peniche Marcounet et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Oiseaux des jardins Maison Paris Nature Paris 30 avril 2026
- Visite Jardins contemporains du quartier des Grands Moulins jardin Abbé Pierre Grands Moulins paris 30 avril 2026
- Exposition « Kazuo Kitai, l’éloge du quotidien – Soixante ans à photographier le Japon » 30 avril 2026
- Croquer l’info : dessins satiriques de Coco et Juin, réalisés lors de la rencontre « Guerre en Ukraine la voix des femmes » Bibliothèque Benoîte Groult Paris 30 avril 2026
- Journée de vaccinations pour tous ! Hôpital Hôtel Dieu Paris 30 avril 2026