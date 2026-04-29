ACP Olympe Bodybuilding Championships Bergerac
ACP Olympe Bodybuilding Championships Bergerac dimanche 27 septembre 2026.
Bergerac
ACP Olympe Bodybuilding Championships
20 Place Gambetta Bergerac Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 11:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Sommet mondial de bodybuilding une compétition internationale à Bergerac
La Ville de Bergerac accueillera, le dimanche 27 septembre 2026, un événement sportif d’envergure internationale dédié à la culture physique. Organisée par l’Association Culture Physique France, en collaboration avec MAITREKAL, cette compétition réunira des athlètes de haut niveau venus du monde entier.
À cette occasion, le Centre Culturel Michel Manet se transformera en scène de compétition où les meilleurs bodybuilders internationaux s’affronteront. Leur objectif sera de décrocher le titre de Champion Olymp ACP ainsi que la carte professionnelle ACP, distinctions particulièrement prisées dans cette discipline exigeante.
Ouvert à tous. Un tarif préférentiel de 15 euros est proposé aux habitants de Bergerac et de la Communauté d’Agglomération Bergeracoise. .
20 Place Gambetta Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : ACP Olympe Bodybuilding Championships
L’événement ACP Olympe Bodybuilding Championships Bergerac a été mis à jour le 2026-04-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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