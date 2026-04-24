Acrofolys Compétition de roller Chartres
Acrofolys Compétition de roller Chartres dimanche 26 avril 2026.
Chartres
Acrofolys Compétition de roller
8 Le Bois des Poteries Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 19:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Le C’Chartres-Roller et Le Karting de Chartres organisent une compétition de roller 1 étoile sur la piste du Karting de Chartres.
Au programme du Skate Cross et du Team Cross sur un tracé technique avec un étage. Inscriptions ouvertes sur Rolskanet jusqu’au 15 avril. .
8 Le Bois des Poteries Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 28 70 07
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English :
C’Chartres-Roller and Le Karting de Chartres organize a 1-star roller skating competition on the Chartres Karting track.
L’événement Acrofolys Compétition de roller Chartres a été mis à jour le 2026-04-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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