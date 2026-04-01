Chartres

Conférence Constat d’état des sculptures du Portail Sud de la Cathédrale

22 Avenue d’Aligre Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24 18:00:00

fin : 2026-04-24 19:30:00

Date(s) :

2026-04-24

La DRAC Centre-Val de Loire a le plaisir de vous annoncer la conférence que donneront M. Olivier Rolland et Mme Agathe Houvet, restaurateurs de sculptures, sur le portail sud de la cathédrale Notre-Dame de Chartres.

Cette intervention sera l’occasion de présenter le résultat de leur étude des sculptures, conduite sous la maitrise d’ouvrage de la Conservation régionale des monuments historiques, avec le généreux mécénat de l’association des amis de la cathédrale de Chartres. Cette dernière a depuis longtemps exprimé son souhait d’accompagner, aux côtés de l’État, le futur chantier de restauration de ce portail. .

22 Avenue d’Aligre Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire acchartres@aol.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The DRAC Centre-Val de Loire is pleased to announce a lecture by sculpture restorers Olivier Rolland and Agathe Houvet on the south portal of Notre-Dame de Chartres cathedral.

L’événement Conférence Constat d’état des sculptures du Portail Sud de la Cathédrale Chartres a été mis à jour le 2026-04-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES