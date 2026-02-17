C’Chartres Football vs Bastia Chartres
C’Chartres Football vs Bastia Chartres samedi 25 avril 2026.
C’Chartres Football vs Bastia
Route des Grands Prés Chartres Eure-et-Loir
Début : Samedi 2026-04-25 18:00:00
fin : 2026-04-25
2026-04-25
Le 25 avril à 18h, le C’Chartres Football affronte SC. Bastia au stade Jacques-Couvret, route des Grands-Prés.
Route des Grands Prés Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
On April 25 at 6pm, C’Chartres Football takes on SC. Bastia at the Jacques-Couvret stadium, route des Grands-Prés.
L’événement C’Chartres Football vs Bastia Chartres a été mis à jour le 2026-02-17 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES