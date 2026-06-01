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Action collective, à déterminer,

Action collective, à déterminer,

Action collective, à déterminer, mardi 23 juin 2026.

Lieu : à déterminer

Adresse : ile de france

Département : Île-de-France

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Tarif : sur inscription

Action collective Mardi 23 juin, 13h00 à déterminer Île-de-France

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T13:00:00+02:00 – 2026-06-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-23T13:00:00+02:00 – 2026-06-23T16:00:00+02:00

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