Action collective, à déterminer,

Action collective Mardi 23 juin, 13h00 à déterminer Île-de-France

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T13:00:00+02:00 – 2026-06-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-23T13:00:00+02:00 – 2026-06-23T16:00:00+02:00

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Atelier Bien Vieillir : Groupe autosupport + de 50 ans – Pique-nique et Balade