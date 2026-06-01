Action collective, à déterminer,
Action collective, à déterminer, mardi 23 juin 2026.
Action collective Mardi 23 juin, 13h00 à déterminer Île-de-France
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T13:00:00+02:00 – 2026-06-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-23T13:00:00+02:00 – 2026-06-23T16:00:00+02:00
à déterminer ile de france Île-de-France Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://actions-traitements.org/at/contact »}]
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