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Activité à télécharger « Dessine ta ville », Hotel de ville de Marseille, Marseille

samedi 10 octobre 2026 · Hotel de ville de Marseille · Marseille

Activité à télécharger « Dessine ta ville », Hotel de ville de Marseille, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Hotel de ville de Marseille
Adresse
Pl. Villeneuve-Bargemon
Ville
13002 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
gratuit

Activité à télécharger « Dessine ta ville » 10 – 18 octobre Hotel de ville de Marseille Bouches-du-Rhône

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-18T23:30:00+02:00 – 2026-10-18T23:59:00+02:00

Activité jeune public proposée par la Maison de l’architecture, à télécharger gratuitement et imprimer soi-même !
>>> Activité à télécharger gratuitement pour impression : http://bit.ly/3oqWFt5
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Des informations pourront être données par l’équipe de la MAV PACA sur son stand à l’occasion du Village des Sciences de Marseille les samedi 10 et dimanche 11 octobre.
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Hotel de ville de Marseille Pl. Villeneuve-Bargemon Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://bit.ly/3oqWFt5 »}] http://bit.ly/3oqWFt5
Activité jeune public proposée par la Maison de l’architecture, à télécharger gratuitement et imprimer soi-même !

MAVPACA

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