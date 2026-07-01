Informations pratiques

Ambrugeat

Activité Canoë Kayak encadrée Sports Nature Haute-Corrèze

Ambrugeat Corrèze

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 15:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-19 2026-08-28

Station Sports Nature Haute-Corrèze vous propose au lac de Sèchemailles, l’activité canoë kayak, à partir de 8 ans et sur réservation obligatoire.

Possibilité d’un pass évasion à partir de plusieus séances .

Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 12 85 72 hckc.sportsnature@yahoo.fr

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English : Activité Canoë Kayak encadrée Sports Nature Haute-Corrèze

L’événement Activité Canoë Kayak encadrée Sports Nature Haute-Corrèze Ambrugeat a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de Haute Corrèze