Informations pratiques

Ambrugeat

Spectacle musical Anatomik

5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

ANATOMIK ! par la cie Madam’Kanibal théâtre . burlesque et fakirisme

tout public . âge minimum conseillé > 7 ans

Madam’Kanibal vit seule dans sa baraque de foire. C’est une femme sexy et provocante, un fakir aussi troublant qu’attachant. Elle dévoile son quotidien (épilation à la meuleuse à disque, vêtements agrafés sur la peau, boîte de raviolis chauffée au chalumeau), son stand de tir aux ballons, pour trouver l’élu de son cœur, et son peep-show de poupées. Dans un spectacle insolite mêlant fakirisme, burlesque et théâtre d’objets, Élodie Meissonnier se moque des stéréotypes de la femme que la société véhicule. C’est une fleur de cactus, sauvage et piquante, tendre malgré tout.

Participation libre

Bar et petite restauration sur place .

5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 11 99 78 contact@lamaisonsurlaplace.org

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English : Spectacle musical Anatomik

L’événement Spectacle musical Anatomik Ambrugeat a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme de Haute Corrèze